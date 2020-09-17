На развалинах бункера албанского диктатора

Эти мрачные стены видели на своем веку немало - военных чинов Албании, политзаключенных, сотрудников охраны и самого Энвера Ходжу, правившего страной на протяжении четырех десятилетий, постепенно превращая в бункер и само государство. Всего в маленькой Албании насчитывается свыше 170 тысяч подземных бункеров, почти всегда соединенных между собой системой подземных коммуникаций.

Албания жила практически в полной изоляции почти всю вторую половину ХХ-го века. Сейчас многие из этих сооружений стали туристическими достопримечательностями.

Рассказывает Александр Бенлалам, он приехал в Албанию из Франции: "Тут нам удалось увидеть и тюремные камеры, и часть помещений бункера. Странные ассоциации рождаются - в Албании изоляция и отсутствие свободы были повседневностью, к которой люди привыкли. Нам это было перенести в период карантина было очень трудно".

Общая протяженность только этого туннеля, как полагают историки, может составлять почти полторы тысячи километров.

По мнению Бесиана Диды, историка и экскурсовода, "это настоящий памятник эпохи, кроме того, инженерные решения, которые тут применялись, в тот момент были, без сомнения, новаторскими".

Коммунистический режим пал, как он пал в других странах южной Европы, в начале 90-ых. Содержать эти сооружения для Албании, одной из самых бедных стран этой части света, оказалось не под силу. Но в итоге помог начавшийся туристический бум - и сюда стали приезжать путешественники.

Сам Ходжа скончался в 1985-м, народный гнев не пощадил монументы во славу албанского вождя, их скинули с постаментов, а то, что когда-то было пышным домом-музеем на родине диктатора, сегодня превратилось в руины, продуваемые ветрами.