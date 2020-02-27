Албания переживает острый политический кризис, связанный с противостоянием правительства социалистов и президента Илира Меты. Глава государства обвиняет министров в нарушении Конституции, узурпации власти и связях с организованной преступностью. Он призвал граждан страны провести в следующий понедельник беспрецедентную по своим масштабам акцию протеста у администрации премьер-министра Эди Рамы, чтобы «освободить страну от тирании».

Ранее Мета подал иск против министра юстиции из-за скандала вокруг Конституционного суда, состав которого утверждает парламент по представлению президента. Шесть из девяти судей были отстранены от работы после антикоррупционной проверки. В правительстве объясняют, что они не смогли доказать законность приобретения своего имущества.

Welcome to the historic and exemplary March 2 Manifestation. Time for the sovereign to regain sovereignty in his hands!... Publiée par Ilir Meta sur Mardi 25 février 2020

В свою очередь, Социалистическая партия обвиняет президента в превышении полномочий. Основанием для этого стала отмена муниципальных выборов в июне прошлого года. Мета заявлял тогда, что из-за социалистов в стране отсутствуют условия для проведения демократического голосования. Свою позицию он разъяснил в интервью Euronews:

_«Я борюсь за верховенство закона в Албании. Я борюсь за защиту демократии от однопартийного режима, который узурпировал все независимые институты в этой стране и хочет захватить Конституционный суд. Это решающая битва за демократию и восстановление конституционного порядка в стране».

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В правительстве претензии Илира Меты и обвинения в попытке государственного переворота категорически отвергают. Министр юстиции Этильда Джёнай настаивает, что не нарушала законов при подготовке документов, касающихся Конституционного суда и антикоррупционной инспекции. Она заявляет, что и сама готова пройти любые проверки, потому что уверена в своей работе.

Социалистическая партия винит в политическом кризисе президента, который, по словам лидера фракции Тауланта Баллы, использует своё положение в личных интересах:

«Это связано с внутренними проблемами и расколом оппозиции, с конфликтом между лидером Демократической партии Люльзимом Башой и президентом Метой, с вопросом, кто главный. Мы не участвуем в этих спорах, это их вопросы».

В парламенте по инициативе Социалистической партии рассматривается вопрос об импичменте президента. Сам Илир Мета заявляет, что не позволить отстранить себя от власти и призывает соратников свергнуть правительство.