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Россия

Пассажиры "Аэрофлота" теперь смогут перевозить только одно животное

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 Марика Димитриади
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных   -   Авторское право  Pixabay
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“Один пассажир — одно животное”. Такое правило начинает действовать на рейсах “Аэрофлота” с 15 сентября. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. В одном контейнере для перевозки может находиться не более одного животного. Исключение сделано только для котят и щенков не старше шести месяцев (их может быть не более трех при условии, что общий вес не превышает 8 килограммов). Более того, теперь на борт будут пускаться только совершеннолетние пассажиры с животными.

Если же нужно перевезти двух и более питомцев, то клиенты авиакомпании могут воспользоваться услугами грузового подразделения, заявил официальный представитель “Аэрофлота” Михаил Демин.

За последний год вокруг авиакомпании разгорелось несколько скандалов, связанных с перевозкой животных. В ноябре прошлого года “Аэрофлот” отказался пустить на борт пассажира, потому что вес его кота превышал установленные нормы. Животное потребовали сдать в багаж.

Молодой человек боялся, что питомец не переживет перелет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он купил билет с вылетом на следующий день и предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. На борт он уже, естественно, взял своего любимца. За это авиакомпания исключила молодого человека из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.

В начале этого года две кошки погибли при транспортировке в аэропорту Шереметьево. Их хозяину вручили сломанные переноски. Вскрытие показало, что животные получили кровоизлияния внутренних органов. Еще один кот, который летел другим рейсом, получил сильное обморожение. "Аэрофлот" обвинил в гибели кошек грузчиков аэропорта Шереметьево. Авиакомпания отказалась платить компенсацию. Пассажиру предложили только вернуть 75 долларов за услугу по перевозке багажа и заплатить 3000 рублей за сломанную переноску.

Четыре года назад “Аэрофлот” запретил перевозку собак брахицефальных пород (с приплюснутыми мордами): бульдогов, мопсов, пекинесов, ши-тцу, боксеров и т. д. В авиакомпании тогда заявили, что для них перелеты могут быть опасны, поскольку эти породы особенно чувствительны к перепадам температуры и стрессу, и им грозит удушье. Незадолго до принятия этого правила при перелете из Дубая в Москву погиб мопс.

Кроме собак с плоскими мордами, на рейсах “Аэрофлота” запрещено перевозить грызунов (шиншилл, морских свинок, сурков, тушканчиков и т. д.), пресмыкающихся, членистоногих, крупных хищников, приматов, а также больных и подопытных животных.

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