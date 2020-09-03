Первые словенские спутники вышли в космос

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета "Вега". Это первый её полёт после неудачного (аварийного) пуска в июле прошлого года, когда из-за сбоя в работе второй ступени был потерян разведывательный спутник Объединённых Арабских Эмиратов.

Новый запуск пришлось отложить на два дня из-за тайфуна "Майсак". В этот раз на борту сразу 53 аппарата из 12 стран. Среди них — два первых в истории спутника из Словении: они будут делать фотографии земли и наблюдать за состоянием моря, лесов и сельскохозяйственных угодий.

В США тем временем испытали твердотопливный ускоритель для ракетной системы SLS, которую разрабатывает НАСА. Этот "бустер" называют самым мощным в истории.

Предполагается, что сверхтяжёлая ракета SLS обеспечит лунные, а в перспективе и марсианские пилотируемые экспедиции. Однако сроки этих полётов остаются неизвестными. Программа в том или ином виде существует уже два десятка лет, но президенты США пересматривали финансирование и параметры амбициозного проекта. Пока первый беспилотный запуск планируется не ранее ноября следующего года.