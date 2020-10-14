Сверхбыстрый полет: "Союз" достигнет МКС менее, чем за 3 часа

Сверхбыстрый полет: с Байконура стартовала российская ракета-носитель "Союз-2.1", на ее борту - экипаж из трех человек, два российских космонавта и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В "Роскосмосе" говорят, что сближение и стыковка с МКС пройдут впервые по так называемой двухвитковой схеме и займут в общей сложности чуть больше трех часов.

Экипаж проведет на орбите 177 суток, за это время космонавты - оба Сергея, Рыжиков и Кудь-Сверчков, должны успеть выполнить 55 научных исследований и экспериментов, а также два выхода в открытый космос.

Им также предстоит заняться ремонтными работами - продолжить поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда". Об инциденте стало известно в конце сентября, а подготовка к устранению неисправности началась в конце прошлой недели. Официально утверждается, что утечка воздуха не угрожает жизни экипажа.

В настоящий момент на станции с апреля работают Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди.

Стыковка с МКС запланирована на 11:52 по московскому времени.