Сирия: с ИГИЛ не покончено

Сирийцы в контролируемом Турцией городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо получают тяжёлые ранения из-за неразорвавшихся боеприпасов или терактов.

Абдул Рахману 9 лет. От взрыва он потерял ногу и учится ходить с помощью протеза.

- Я не хочу войны, - говорит мальчик, - ненавижу её.

- Мы хотим просто жить в мире и безопасности, - говорит мама Абдула. - Все здесь хотят вернуться домой.

За раненым Баширом Али Ханешем ухаживает дочь. Недавно он потерял единственного сына и винит в бедах страны президента Асада:

- Я хочу сам зарабатывать себе на жизнь, - говорит мужчина, вытирая скупые слёзы, - я не хочу ничьей жалости.

Турция контролирует большую часть сирийской территории по ту сторону своей южной границы. Линию обороны против правительственных войск удерживают формирования сирийской оппозиции. которых вооружает и поддерживает Анкара. Партизанскую войну против них и турецких солдат ведут также сирийские курды, потерявшие территории в результате военных операций Анкары.

Но есть и другая угроза: на прошлой неделе Глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков заявил, что предположительно более 10 тысяч боевиков ИГИЛ продолжают действовать в Ираке и Сирии через два года после поражения группировки, и в последнее время число нападений растёт. При этом, по словам Воронкова, движение перегруппировалось, и его активность возросла не только в зонах конфликтов - таких, как Ирак и Сирия - но и в некоторых других регионах.

"Тут тысячи три боевиков ИГИЛ, с ними ещё не покончено, - говорит командир дивизиона сил протурецкой оппозиции Саиф абу Бакер Аль Хамза, - опасность не миновала, и она не исчезнет, если не поддержат нас, сирийскую оппозицию, которая борется с режимом Асада".

Российские военные полицейские провели в Сирии совместную тренировку с турецкими военными по ликвидации боевиков, эвакуации повреждённой техники и помощи пострадавшим.

В Дамаске протурецкую оппозицию называют "террористами" и требуют, чтобы Анкара прекратила вмешиваться в дела соседней страны.

Представители других оппозиционных сил встретились накануне в Москве с главой российского МИДа Сергеем Лавровым для обсуждения возможностей межсирийского диалога.

Война в Сирии не прекращается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над группировкой "Исламское государство". Свои последние сирийские опорные пункты группировка потеряла в начале 2019 года. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков.