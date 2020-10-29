Военный конфликт в Сирии: Анкара настроена решительно

Президент Турции Эрдоган, выступая в парламенте на заседании фракции своей партии, заявил, что Анкара может провести новую военную операцию на территории Сирии.

"Мы перейдем к решительным действиям", - подчеркнул турецкий лидер.

На сегодняшний день в провинции Идлиб размещены наблюдательные посты турецкой армии. Накануне они ответили на, как было замечено, "удары российской армии", как утверждает это человек: "Наш артиллерийский расчет отвечает на действия российских и иранских военных, а еще - Башару Асаду за то, что все они нападают на освобожденные от боевиков территории".

В начале недели сообщалось, что результате российских авиаударов по провинции Идлиб были убиты более 50 боевиков из исламистских формирований, поддерживаемых Турцией. Правозащитники называли другую цифру - 78 человек.

Москва эти сообщения не комментировала.