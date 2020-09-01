Орнитологи обнаружили "необыкновенного контратенора"

В латиноамериканских Андах обнаружен необыкновенный контртенор. Сначала ученые приняли похожий на шепот звук за шум ветра. Но оказалось, что ультразвуковые ноты включают в свои сложные песни представители семейства колибри, известные орнитологам как Эквадорские горные звезды.

"В среднем птицы издают звуки частотой не более 8-10 мегагерц, а эта - свыше 13. Мы очень удивляемся данному факту еще и потому, что наша колибри настолько маленькая - она не больше 10-12 см", - говорит Эфраин Сепеда Дуран, орнитолог.

Миниатюрные "звезды" адаптировались к жизни на высоте до пяти тысяч метров и к низким температурам, но не ко все более активной в этих местах деятельности человека. Расширение сельскохозяйственных угодий, лесные пожары - все это уже привело к сокращению естественной среды обитания птицы, а ее саму поставило под угрозу исчезновения.