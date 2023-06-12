WWF призывает ЕС к скорейшему принятию закона о восстановлении природы

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает европарламентариев принять закон о восстановлении природы, который был представлен Европейской комиссией год назад.

Всемирный фонд дикой природы выступает за скорейшее принятие в ЕС закона о восстановлении природы, несмотря на ощутимое сопротивление.

Проект на Дунае под австрийской столицей Веной показывает, как закон будет работать на практике.

"Воссоединение рукавов рек очень важно, ведь если ничего не делать, они точно пересохнут в ближайшие 10-20 лет", - говорит Алиса Кауфманн из движения "Виадонау", партнера Всемирного фонда дикой природы.

На протяжении веков реки Европы регулировались, а их рукава отсекались. Сейчас шаг за шагом каменные стены убираются, рыба снова может добраться до своих нерестилищ. При этом, как отмечают, повышается защита от наводнений, улучшается снабжение питьевой водой.

По оценкам Европейской комиссии, более 80% местообитаний на континенте находятся в "неудовлетворительном" состоянии.

Закон о восстановлении природы, предложенный Еврокомиссией, станет самым большим шагом вперед за последние десятилетия. Согласно плану, все поврежденные экосистемы должны быть восстановлены к 2050 году.

Однако крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия - выступает против принятия закона. По мнению парламентариев, это затронет слишком много сельскохозяйственных земель, что может поставить под угрозу продовольственную безопасность в Европе.

По мнению Всемирного фонда защиты природы, опасения представителей Европейской народной партии несостоятельны.

"Закон о восстановлении природы касается и сельскохозяйственных экосистем, где особенно важно, чтобы сельское хозяйство и биоразнообразие могли сосуществовать. Именно поэтому предлагается выделить 10% сельскохозяйственных земель для сохранения биоразнообразия. Никакой продовольственной безопасности без этого не будет. Биоразнообразие сокращается, несмотря на все предпринимаемые усилия", - говорит отвечающий в WWF за биоразнообразие Йошка Брангс.

Незадолго до голосования в Европарламенте вновь обсуждается вопрос о 10-процентном целевом показателе перераспределения сельскохозяйственных угодий. В WWF опасаются, что это ставит принятие закона под угрозу.