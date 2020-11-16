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Бельгия

Голубка дороже золота

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 Павел Барсуков
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Голубка Нью Ким
Голубка Нью Ким   -   Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press.All rights reserved
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Фраза "на вес золота" даже близко не отражает цену небольшой птицы.

Бельгийскую почтовую голубку по имени Нью Ким купили на аукционе за 1 миллион 600 тысяч евро. Слиток чистейшего золота весом с неё стоил бы в 90 раз меньше. Ким побила прошлогодний рекорд стоимости голубей: тогда самца по имени Армандо продали за 1 миллион 250 тысяч.

Причём обеих птиц купил один и тот же человек, скрывающийся под ником "Супер Дупер". Заводчики предполагают, что это бизнесмен из Китая. Именно благодаря всплеску интереса к голубиным гонкам в Поднебесной голубеводство стало настолько прибыльным бизнесом.

Бельгийские почтовые голуби традиционно считаются одними из лучших в мире, но ещё несколько лет назад заводчики даже предположить не могли, что их птицы будут стоить сотни тысяч евро, не говоря уже о полутора миллионах.