Голубка дороже золота

Фраза "на вес золота" даже близко не отражает цену небольшой птицы.

Бельгийскую почтовую голубку по имени Нью Ким купили на аукционе за 1 миллион 600 тысяч евро. Слиток чистейшего золота весом с неё стоил бы в 90 раз меньше. Ким побила прошлогодний рекорд стоимости голубей: тогда самца по имени Армандо продали за 1 миллион 250 тысяч.

Причём обеих птиц купил один и тот же человек, скрывающийся под ником "Супер Дупер". Заводчики предполагают, что это бизнесмен из Китая. Именно благодаря всплеску интереса к голубиным гонкам в Поднебесной голубеводство стало настолько прибыльным бизнесом.

Бельгийские почтовые голуби традиционно считаются одними из лучших в мире, но ещё несколько лет назад заводчики даже предположить не могли, что их птицы будут стоить сотни тысяч евро, не говоря уже о полутора миллионах.