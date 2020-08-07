Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Германия

"Северный поток-2": новые угрозы США

Комментарии
 Мария Горковская
euronews_icons_loading
Steel pipes for the North Stream 2 pipeline stacked in Mukran harbour in Sassnitz, Germany.
Steel pipes for the North Stream 2 pipeline stacked in Mukran harbour in Sassnitz, Germany.   -   Авторское право  Stefan Sauer/AP
Размер текста Aa Aa

Американские сенаторы угрожают санкциями немецкому порту Мукран в связи со строительством газопровода "Северный поток-2". В направленном руководству управляющей компании письме Тэд Круз, Том Коттон и Рон Джонсон отмечают, что оператор лишится перспективы "финансового выживания" в случае дальнейшей логичистической поддержки проекта. Вашингтон заявляет об "угрозе" европейской энергетической независимости, а заодно активно лоббирует расширение поставок в ЕС своего сжиженного газа.

Строительство трубопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию, практически завершено. Не закончен последний участок в 160 км. В порту Мукран хранятся материалы, а также пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский".

Американские санкции могут напрямую затронуть около 120 компаний из более чем 12 стран Европы, которые так или иначе связаны с проектом. Вашингтон грозит заморозить их счета, а менеджерам закрыть - въезд в США.

В Германии подобные экстерриториальные санкции считают противоречащими международному праву, и заявляют о вмешательстве во внутренние дела европейских стран.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube