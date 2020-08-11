"Северный поток — 2" близок к завершению

"Северный поток — 2" будет реализован в самое ближайшее время. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в Москве.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" с учетом санкционного давления со стороны США. Берлин подтвердил свою принципиальную позицию по проекту.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке участия в проекте.