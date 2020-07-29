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Турция

Турецкий парламент принял свой аналог "пакета Яровой"

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 Андрей Позняков
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Зал заседаний Великого национального собрания Турции
Зал заседаний Великого национального собрания Турции   -   Авторское право  Adem ALTAN / AFP
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Парламент Турции одобрил законопроект об ужесточении контроля за социальными сетями. Документ требует от владельцев популярных зарубежных ресурсов, таких как Facebook и Twitter, открыть на территории страны свои представительства для приёма жалоб от государственных служб. Эти структуры будут нести ответственность за публикацию противоправной информации. Кроме того, в соответствии с этой инициативой, в Турции должно быть организовано хранение персональных данных пользователей социальных сетей. В противном случае социальным сетям грозят крупными штрафами, запретом на рекламу и ограничением доступа вплоть до полной блокировки.

Эти изменения в парламенте представляла Партия справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сторонники законопроекта объясняют это необходимостью борьбы с киберпреступлениями и защиты пользователей от буллинга и фейков. Противники инициативы называют её ещё одним инструментом цензуры.

Некоторые положения принятого документа похожи на требования так называемого «пакета Яровой-Озерова», принятого в России в 2016 г. Этот закон требует, в частности, хранить на территории страны личные данные российских пользователей и предоставлять спецслужбам средства для расшифровки частной переписки.

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