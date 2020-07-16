NASCAR: флаг конфедератов и висельная петля

"Заезд всех звёзд" американской ассоциации NASCAR начался с боевого знамени Конфедерации: его над трибунами протащил лёгкий самолёт. В июне организаторы запретили зрителям и гонщикам демонстрировать флаг, который ассоциируется с рабством и угнетением. Однако в среде NASCAR знамя популярно, поскольку эта гоночная ассоциация возникла именно на юге страны, и после запрета в небе он появляется уже второй раз.

В "Заездах всех звёзд" участвует единственный темнокожий пилот, Бабба Уоллас, и в среду из гонки он выбыл, столкнувшись с другой машиной. Уоллас назвал противника "посмешищем" и отнёс оторванный бампер своего автомобиля к гаражу обидчика.

Три недели назад в боксе, куда определили машину Уолласа перед очередным заездом, была обнаружена висельная петля. К расследованию подключилось ФБР и сообщило, что верёвка там ещё с прошлой осени и используется для открывания ворот. На что Уоллас заявил, что он в автогонках с 9 лет и не помнит, чтобы где-нибудь ворота функционировали с помощью эшафотного узла.