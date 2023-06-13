Историческая победа "Денвер Наггетс" в NBA

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"Денвер" получил чемпионский кубок впервые за 47 лет существования.

Первый титул NBA «Денвер Наггетс» завоевал, обыграв в финальной серии «Майями Хит». Последний матч в понедельник завершился со счётом 94:89, при этом у «Наггетс» реализованы всего пять трёхочковых бросков из 28.

Лучшим игроком турнира стал центровой «Денвера» серб Никола Йокич. В решающем матче у него 28 очков и 16 подборов. По сумме средних показателей Йокич оказался в первой пятёрке за всю историю плей-офф NBA, он стал первым центровым, признанным лучшим игроком турнира, за последние 20 лет.