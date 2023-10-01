Сборная Европы выиграла Кубок Райдера

By Euronews

В Риме завершился Кубок Райдера, мужское соревнование по гольфу между командами из Европы и США. Сборная Европы одержала победу.

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Сборная Европы продемонстрировала потрясающую игру и победила в Кубке Райдера, который завершился в Риме первого октября.

Решающее очко принес Томми Флитвуд, обыграв Рики Фаулера.

Европа доминировала на турнире благодаря сильным выступлениям своих лучших игроков, в том числе Джона Рама, Виктора Ховланда и Рори Макилроя.

Сборная Европы стала лучшей в восьмой раз за последние 11 розыгрышей. Кроме того, европейцы завоевали седьмой титул подряд, играя дома.

Итоговый счет — 16,5 на 11,5.