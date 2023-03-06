Невакцинированный Новак Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с турнира серии Masters в американском Индиан-Уэллсе. Его место в сетке займет грузинский теннисист Николоз Басилашвили.

В прошлом месяце серб обратился к правительству США за специальным разрешением на въезд в страну без вакцинации от коронавируса, но получил отказ. В США он должен был принять участие в двух турнирах — в Индиан-Уэллсе, который пройдет 8–19 марта, а также в Miami Open с 22 марта по 2 апреля.

Ранее американское правительство продлило до 11 мая запрет на въезд в страну для иностранцев, не привитых от COVID-19.

В 2022 году из-за отказа вакцинироваться Джокович пропустил Открытый чемпионат США и турниры на территории США и Канады и со скандалом был депортирован из Австралии, куда прилетел для участия в Australian Open.

В поддержку Новака Джоковича высказались несколько теннисистов, в том числе американцы Джон Иснер и Райлли Опелка, раскритиковавшие американские власти. Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио призвали администрацию президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию и разрешить Джоковичу участвовать в турнирах.