Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Плотина раздора

Комментарии
 Ирина Александрова и AP, AFP, TASS
euronews_icons_loading
Плотина раздора
Авторское право  Mulugeta Ayene/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Строящаяся в Эфиопии на Голубом Ниле плотина "Возрождение" заполняется водой. Это, как утверждают специалисты, видно на спутниковых снимках. Судан и Египет опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС, в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам в их странах. Накануне Каир запросил у правительства Эфиопии оперативных официальных разъяснений по этому вопросу.

Ахмед Солиман, научный сотрудник, Chatam House's Africa programme: "Эфиопия заявляет, что намерена использовать воду не для орошения, а в основном для проиводства электроэнергии, с целью в дальнейшем стать крупнейшим на континенте экспортером энергетических ресурсов. В свою очередь Египет, с постоянно растущим населением уже превышающим сто миллионов человек, говорит о своих исторических правах на воды Нила, который обеспечивает 90% потребности государства в водных ресурсах."

Проект "Возрождение" стартовал в 2011 году. Его стоимость превышает 4,6 миллиардов долларов. Эфиопия, Судан и Египет пытаются достичь договоренности по срокам и объемам заполнения и правилам эксплуатации плотины. Но пока не пришли к компромиссу.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube