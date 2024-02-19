Саммит Афросоюза: сосредоточиться на образовании и здравоохранении

Тема 2024-го года в Афросоюзе — "Создать Африку, пригодную для жизни в XXI веке". Основными темами на повестке дня остаются образование и здравоохранение, в первую очередь доступ к вакцинам.
Около 30 президентов и глав правительств съехались в Аддис-Абебу на 37-й саммит Африканского союза.
На повестке дня - проблемы континента, который все чаще сотрясают государственные перевороты, неконституционные изменения и конфликты.
Среди основных тем — вопросы поддержания мира и безопасности, региональной интеграции и развития, а также миграционный кризис и изменение климата.
В то время как темой Африканского союза на 2024 год станет "Создать Африку, пригодную к жизни в XXI веке", образование и здравоохранение останутся в центре внимания континентальной повестки дня.
В эфиопской столице мы побеседовали с бывшим председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.
Наиболее остро для Африки, отчаянно борющейся с многочисленными заболеваниями, стоит вопрос доступа населения к качественному медобслуживанию, в том числе и к вакцинам.
Несколько недель назад в Камеруне стартовала историческая кампания по борьбе с малярией.
Эта страна первой в мире ввела систематическую вакцинацию детей от этой болезни, переносимой комарами, вне рамок клинических испытаний.
Ежегодно от малярии умирает более 600 000 человек по всему миру, 95% из них - в Африке. Большинство жертв - дети в возрасте до 5 лет.