Саммит Афросоюза: сосредоточиться на образовании и здравоохранении

By Euronews

Тема 2024-го года в Афросоюзе — "Создать Африку, пригодную для жизни в XXI веке". Основными темами на повестке дня остаются образование и здравоохранение, в первую очередь доступ к вакцинам.

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Около 30 президентов и глав правительств съехались в Аддис-Абебу на 37-й саммит Африканского союза.

На повестке дня - проблемы континента, который все чаще сотрясают государственные перевороты, неконституционные изменения и конфликты.

Среди основных тем — вопросы поддержания мира и безопасности, региональной интеграции и развития, а также миграционный кризис и изменение климата.

В то время как темой Африканского союза на 2024 год станет "Создать Африку, пригодную к жизни в XXI веке", образование и здравоохранение останутся в центре внимания континентальной повестки дня.

В эфиопской столице мы побеседовали с бывшим председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

Мы должны продолжать уделять приоритетное внимание так называемому социальному сектору, здравоохранению и образованию. Африканский союз определил очень четкий путь, стратегию для этого, и я думаю, что она широко разделяется лидерами Африки. Они должны уделять приоритетное внимание этим секторам Жозе Мануэл Баррозу бывший председатель Еврокомиссии

Наиболее остро для Африки, отчаянно борющейся с многочисленными заболеваниями, стоит вопрос доступа населения к качественному медобслуживанию, в том числе и к вакцинам.

Мы видели, что в мире до сих пор существует большая несправедливость в распределении ресурсов на вакцинацию. Я полагаю, что через несколько лет возможности производства вакцин будут больше, чем раньше Жозе Мануэл Баррозу бывший председатель Еврокомиссии

Несколько недель назад в Камеруне стартовала историческая кампания по борьбе с малярией.

Эта страна первой в мире ввела систематическую вакцинацию детей от этой болезни, переносимой комарами, вне рамок клинических испытаний.

Ежегодно от малярии умирает более 600 000 человек по всему миру, 95% из них - в Африке. Большинство жертв - дети в возрасте до 5 лет.