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Экологичное пиво из сточных вод

У американских пивоваров, использовавших очищенные сточные воды, уже появились последователи в Швеции.
У американских пивоваров, использовавших очищенные сточные воды, уже появились последователи в Швеции. Авторское право AP
By Euronews
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В США сварили пиво с использованием очищенной канализационной воды многоэтажного дома. Изготовители таким образом пытаются обратить внимание на проблему сокращения водных ресурсов и предлагают способ их сохранения.

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Изготовление пива на основе переработанных сточных вод может стать одним из способов экономии водных ресурсов планеты.

В американском штате Калифорния водоочистная компания совместно с одной из городских пивоварен произвела более 7 000 банок пива, сваренного с использованием очищенной воды из 40-этажного жилого дома в Сан-Франциско.

Канализационная вода проходит три этапа очистки, после чего становится по качеству не хуже питьевой из-под крана, говорят представители компаний.

Новый экологичный напиток пока не продается в супермаркетах. Его можно попробовать лишь на крупных мероприятиях, таких как Неделя климата в Нью-Йорке, которая проходила в США в сентябре этого года.

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Пиво Водные ресурсы Нехватка воды Переработка отходов Сша Сан-франциско