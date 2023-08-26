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"Водный конвой": протест в Париже против создания искусственных водохранилищ для агробизнеса

В Париже протестующие начали движение от Эйфелевой башни
В Париже протестующие начали движение от Эйфелевой башни Авторское право AFP
By Euronews
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Сотни демонстрантов проехали по улицам французской столицы в знак протеста против проекта по созданию искусственных "мегабассейнов" специально для полива фермерских земель.

"Водный конвой", стартовавший 18 августа в Лезе, добрался до Парижа. 

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Велопротест против создания водохранилищ для орошения сельскохозяйственных угодий начался в центре французской столицы под звуки оркестра. 

Местные экологи выражают недовольство проектом по созданию крупных искусственных резервуаров с водой зимой для полива сельхозугодий летом во время периодов засухи, которых становится всё больше.

Фермеры говорят, что этот проект поможет выжить их хозяйствам в условиях меняющегося на планете климата.

Демонстранты обвиняют агробизнес в "захвате водных ресурсов" и призывают власти ввести мораторий на создание таких водохранилищ.

В марте в одном из французских департаментов протесты переросли в столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек.

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