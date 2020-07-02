Голосование по поправкам к конституции: "трумф" или "фальшивка?

"Триумфальным референдумом о доверии президенту" назвали в Кремле итоги голосования по поправкам к конституции.

По мнению Дмитрия Пескова, такую "высочайшую явку и высочайший уровень поддержки ... было спрогнозировать очень сложно". При этом представитель Владимира Путина заявил, что "невозможно" назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения и не дал ответа на вопрос, какие реформы начнутся в первую очередь.

ЦИК в пятницу планирует утвердить итоги общероссийского голосования, которое завершилось в среду. После обработки 100 % бюллетеней, поправки к конституции поддержали 77,92 % россиян, принявших участие в референдуме. Явка составила 65 %.

У оппозиции иное мнение: "Голосование - фальшивка, но оно стало открытой констатацией происходящего в стране: Владимир Путин вместе с группой своих коррумпированных друзей и сослуживцев незаконно захватил власть и желает быть пожизненным правителем России", - прокомментировал последние события Алексей Навальный.

"Самый большой уровень одобрения - в Чечне, единственный регион, высказавшийся против поправок - Ненецкий автономный округ, - передаёт из Москвы наш специальный корреспондент Галина Полонская. - Оппозиция называет это голосование "фарсом", в ЦИК говорят, что существенных нарушений не было. Текст обновленной конституции с поправками уже давно продаётся в магазинах. Здесь написано, что она вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования".