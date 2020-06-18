Предвыборная борьба: не только в Сербии, но и за Сербию

Накануне парламентских выборов, которые должны пройти в это воскресенье в Сербии, за влияние на ситуацию в регионе борются Россия, США и Евросоюз.

Первый посткоронавирусный зарубежный визит главы российского МИДа Сергея Лаврова — именно в Белград. Впрочем, поездка планировалась ещё в марте.

А ранее стало известно, что лидеры Сербии и Косова приняли приглашение Дональда Трампа провести переговоры в Вашингтоне.

Всё это вызывает озабоченность Брюсселя. До сих пор именно Евросоюз обеспечивал диалог о нормализации сербско-косовских отношений. В начале июня при посредничестве ЕС Приштина отменила все торговые ограничения в отношении Сербии, в обмен на что Белград пообещал свернуть кампанию по непризнанию Косова: за последние годы более полутора десятков стран отозвали признание косовской независимости.

Елена Милич, директор сербского Центра евроатлантических исследований:

"Евросоюз самоустранился. Возникло серьёзное соперничество между союзниками, между ЕС и нынешней американской администрацией. Я надеюсь, что НАТО сможет решить проблему, на этот раз мирным путём".

После военной операции НАТО в бывшей Югославии прошло больше 20 лет, и из стран региона вне Альянса остались только Сербия и Босния и Герцеговина.

Глава лидирующего в НАТО государства выступает с мирной инициативой. По сообщениям СМИ, Трамп готов предложить Белграду кредиты, а Приштину предупреждает о планах вывести из Косова американских солдат, которые составляют костяк сил KFOR.

В руководстве НАТО дали понять, что с ними Трамп не советовался.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Я уверен, что НАТО продолжит выполнять задачи в рамках миссии KFOR. В то же время мы поддержим инициативы по возобновлению диалога Белграда и Приштины".

Йорген Самсо, Euronews:

"Президент Косова сообщил, что приветствует американскую инициативу. В то же время президент Сербии заявил, что вопрос потенциального признания косовской независимости не появится на столе переговоров в Белом доме".