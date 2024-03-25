Операция "Союзная сила": 25 лет с начала бомбардировок Югославии НАТО

By Euronews

Шествия и памятные церемонии прошли в Сербии в двадцать пятую годовщину начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

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Тысячи демонстрантов приняли участие в шествии в Белграде в день 25-й годовщины начала бомбардировок Югославии силами НАТО. Многие держали в руках российские флаги.

Сербия называет операцию альянса незаконным актом агрессии, указывая на то, что она проводилась без мандата Совбеза ООН. НАТО приступило к воздушным рейдам после провала переговоров в Рамбуйе и Париже, где от Белграда требовали предоставить албанцам (90% населения Косова) широкую автономию и согласиться на ввод иностранных сил.

Памятные церемонии прошли во многих городах Сербии. Точное число жертв бомбардировок до сих пор неизвестно. Источники дают разные оценки: от нескольких сотен до нескольких тысяч убитых мирных жителей.

Бомбардировки продолжались 78 дней. Конец военной кампании положила посредническая миссия во главе с Мартти Ахтисаари. Сербские власти согласились вывести свои войска из Косова, передав контроль над территорией международным силам.

В 2008 году Косово провозгласило независимость. Сейчас республику признают большинство стран ООН.