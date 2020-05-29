Муниципалитеты в Испании организуют массовое тестирование на антитела к COVID-19

В Испании стартовало самое массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Сдать кровь пригласили 130 тысяч жителей города Торрехон-де-Ардос близ Мадрида. Здесь был один из очагов эпидемии и муниципальные власти решили выяснить реальные масштабы распространения болезни. Деньги взяли из бюджета на городские праздники и об этом решении местные жители в целом отзываются с одобрением:

_— Это в конце концов просто фестивали, проблема COVID гораздо важнее. Никто же не умрёт от того, что праздников не будет до конца года.

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— Это хорошая инициатива, было бы неплохо получить какую-то статистику на местном уровне.

— Безопаснее было бы соблюдать дистанцию и вести себя ответственно.

— Пусть мне скажут, что у меня уже был COVID-19. Ну а если нет, я надеюсь, конечно, что зараза больше не вернётся.

Участникам тестирования разослали письма с указанием часа для сдачи крови. Всех попросили приходить в масках, соблюдать дистанцию и правила безопасности. Как рассказала руководитель проекта серологического тестирования в Торрехон-де-Ардосе Пепа Сориано, после взятия пробы каждому выдают номер, который наносится на пробирки с биоматериалом. Затем по этому номеру можно будет узнать результат анализа на сайте.

Тестирование организуют по согласованию с администрацией столичного региона. В то же время минздрав Испании предостерёг муниципалитеты от введения несанкционированных санитарных мер.

Тем не менее это лишь один из первых массовых тестов в автономном сообществе Мадрид. Разрешение на проведение таких исследований у регионального совета запросили ещё десять муниципалитетов. Свои результаты граждане смогут узнать в течение 48 часов, но общие выводы о распространении эпидемии обещают представить не раньше следующей недели.