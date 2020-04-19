Германия ищет антитела к коронавирусу

В Германии проходит широкомасштабное тестирование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. В рамках проекта тысячи отобранных случайным образом жителей стран должны регулярно сдавать кровь на анализ. Медики рассчитывают таким образом следить за распространением COVID-19 и за формированием популяционного иммунитета.

Врач из Мюнхена Ульрике Лаймер-Липке подчеркивает, что для этого необходимо длительное наблюдение и регулярное тестирование участников фокус-группы:

_«Чтобы это имело смысл, надо, чтобы прошло около 4 недель после последних проявлений болезни. Антителам надо много времени, чтобы сформироваться. Если у вас были симптомы заболевания неделю назад, у вас сейчас не будет антител.

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Как мы знаем, в частности, в Германии многие уже переболели. И этим людей очень важно знать, — особенно если у них есть бабушки, родители, которым надо помогать, — есть ли у них иммунитет».

Массовое тестирование налаживают и в других странах — речь идёт, в том числе, о проверках на наличие коронавируса в организме. Так в итальянской области Венето, собираются выпускать 20 тыс. таких тестов ежедневно, чтобы можно было оценить реальные масштабы пандемии.