Разгул стихии в Индии и Бангладеш

Мощный тайфун "Ампхан" ударил по побережью Индии и Бангладеш. Порыва ветра достигали 190 км/ч, в результате падения деревьев две женщины погибли в индийском штате Западная Бенгалия . В Бангладеш жертвой стихии стал поменьше мере один человек. В Индии с прибрежных территорий в глубь материка эвакуированы около 450 тыс. человек, в Бангладеш — свыше двух миллионов.

В обеих странах эвакуацию пришлось проводить соблюдая меры социального дистанцирования из-за распространения коронавирусной инфекции. Многие местные жители отказываются укрываться в убежищах, так как опасаются заражения.

Азмат Улла, глава отделения Бангладеш Международной Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, говорит:

"Эвакуация в таких условиях — большая проблема, для этого мы тесно сотрудничали с местными властями, которые предоставили нам несколько зданий, чтобы у нас была возможность соблюдать меры социального дистанцирования. Мы приложили к этому все усилия, наша главная задача — сохранить жизнь людей, мы сделали все, что было в наших силах".

Эвакуация в штате Западная Бенгалия Mehaboob Gazi/AP

В благотворительных организациях выражают беспокойство относительно судьбы миллиона беженцев-рохинджа, которые живут в переполненных лагерях в городе Кокс-Базар в Бангладеш. Стихия должна миновать это место, но здесь уже выявлены случаи коронавирусной инфекции.

Профессор Хабибе Миллат, заместитель председателя Общества Красного Креста в Бангладеш, говорит: "Ивестно о 10 случаях заражения. Если инфекция начнет распространятся в этом густонаселённом районе, это станет настоящим бедствием как для беженцев, так и для страны в целом".

Между тем тайфун, самый мощный в Индии и Бангладеш за последние 20 лет, прошел над столицей штата Западная Бенгалия Калькуттой, ветер валил деревья и столбы, что привело к отключению электричества. Циклон "Ампхан"пришел со стороны Бенгальского залива, где стихия такой силы наблюдается впервые.