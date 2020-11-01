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Филиппины

"Гони": уже не "супер", но ещё опасен

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 Павел Барсуков
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"Гони": уже не "супер", но ещё опасен
Авторское право  AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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По меньшей мере 7 человек стали жертвами тайфуна "Гони", который в воскресенье обрушился на Филиппины. Его называют самым мощным ураганом, пришедшим на архипелаг за 7 лет.

Сейчас сила ветра ослабла и стихия потеряла статус "супертайфуна", но власти предупреждают о катастрофических последствиях, тем более что всего неделю назад на страну уже обрушился мощный тайфун. Эвакуировано более 400 тысяч человек.

Скорость ветра превышает 220 км/ч, тайфун постепенно движется к самому густонаселённому острову Филиппин, Лусону, где расположена столица, Манила. На берег обрушиваются волны высотой до 16 метров.

Власти страны сообщают, что из-за коронавируса нелегко организовать массовую эвакуацию и обустроить убежища, где соблюдалось бы дистанцирование.

Ожидается, что в понедельник тайфун уже пересечёт Лусон и выйдет Восточно-Китайское море, попутно потеряв большую часть сил.

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