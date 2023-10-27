Европейский саммит походил на военный совет

Программа "О положении Союза": Евросовет требует не блокировать Газу. ЕС открывает «Глобальные ворота». Интервью премьер-министра Бангладеш о развитии. Генсек ООН Гутерриш просится в персонажи триллера

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Программу "О положении Союза" ведет из Брюсселя Изабель Маркеш да Силва: "На осеннем саммите Евросоюза, состоявшемся на этой неделе в столице Бельгии, присутствовал новый премьер-министр, известный левоцентрист. ЭтоРоберт Фицо, который снова возглавлил правительство Словакии, но теперь на гораздо более популистской и евроскептической основе. Его страна, соседка Украины, больше не будет поддерживать попытки Европы вооружать Киев для защиты от России.

Этот европейский саммит был, так сказать, военным советом.

Украина постоянно находится в повестке дня, но в этот раз большая часть дебатов была сосредоточена на конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Председатель Евросовета Шарль Мишель:

Полная блокада не соответствует международному праву, принципам международного права. Гуманитарная ситуация в Газе серьезно ухудшается. Поэтому мы считаем, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы содействовать решению этого вопроса о гуманитарном доступе.

ЕС открывает "Глобальные ворота»

Прежде чем присоединиться к саммиту, некоторые лидеры Евросоюза приняли участие во втором дне так называемого форума «Глобальные ворота». Это план инфраструктурного партнерства блока, который конкурирует с китайской инициативой «Один пояс и один путь» в таких областях, как цифровые технологии, климат и энергетика, а также здравоохранение и образование.

Брюссель объявил о серии новых инвестиционных соглашений со столицами развивающихся стран Африки и Азии. План стоимостью 300 млрд евро, рассчитанный до 2027 года, также задуман как инструмент расширения геополитического влияния ЕС в мире.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила Союз как «лучший выбор» для сотрудничества в целях развития:

«Глобальные ворота призваны предоставить странам разный выбор, и лучший выбор. Потому что для многих государств мира инвестиционные возможности не только ограничены, но и связаны с большим количеством условий и очень высокой ценой. Иногда за это расплачивается окружающая среда. Иногда это лишает прав трудящихся. Иногда привлекаются иностранные рабочие. А иногда ставится под угрозу национальный суверенитет».

Бангладеш хочет всего полезного

Среди участников нового партнерства - Бангладеш. Сделка Дакки с Брюсселем оценивается в 400 млн евро. Это страна с населением 170 млн человек за 50 лет независимости прошла путь от одной из самых бедных в мире почти до страны со средним уровнем дохода по классификации ООН.

Бангладеш уже несколько лет является партнером китайской инициативы и не собирается отказываться от нее. Но предстоит еще многое сделать, и премьер-министр Шейх Хасина сказала в интервью Euronews в среду, что помощь Европы – одна из многих.

Шейх Хасина:Я думаю, нам дает большие возможности то, что нас выбрали. Мы вышли из числа наименее развитых стран. Это будет способствовать дальнейшему развитию нашей страны. Еще я хочу сказать, что внешняя политика Бангладеш очень ясна: «Дружба со всеми - это дружба ни с кем». Так получилось, что мы получили кредит, который затем погасили с процентами. Поэтому для нашего развития мы стараемся иметь все, что будет полезно для нашей страны.

Euronews: Ожидаете ли вы, что помимо инвестиций, Европа будет способствовать развитию Бангладеш, передавать знания и навыки вашей рабочей силе?

Шейх Хасина: Во всех проектах, которые мы сейчас осуществляем, обязательно работают бангладешцы. Наши люди там проходят своего рода обучение. Это усиливает наш человеческий потенциал. Они имеют возможность трудоустроиться и получить квалификацию.

Euronews: Бангладеш – одна из стран, очень сильно пострадавших от изменений климата, стихийных бедствий, наводнений. Какие проекты в этой области вы хотели бы реализовать? И считаете ли вы, что западные державы должны нести больше ответственности за финансирование мер по смягчению пагубных последствий и адаптации к новым условиями?

Шейх Хасина: Они должны вносить свой вклад в ликвидацию ущерба от изменений климата. Среди тех, кто особенно уязвим, много стран островных, малых и небогатых. Им нужна поддержка и помощь. Мы всегда готовы поделиться своим опытом. Мы делаем это.

Euronews: Бангладеш принимает более 1 млн беженцев-рохинджа из Мьянмы. Каковы ваши советы и предложения по улучшению глобального управления потоками беженцев и мигрантов?

Шейх Хасина:К сожалению, после пандемии Covid-19, а также украинской войны, санкций и контрсанкций, помощь, которую мы получаем для поддержки этих людей, сокращается. Я попросила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ведомства ЕС, которые занимаются преодолением последствий стихийных бедствий, больше делать для возвращения мигрантов на родину. Потому что я знаю, как трудно жить беженцем и сохранять достоинство.

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Гутерриш просится в триллер

Хочу вернуться к теме войны на Ближнем Востоке, потому что из-за нее беспрецедентная критика обрушилась на «самого важного в мире дипломата». Правительство Израиля потребовало отставки Антониу Гутерриша. Этот португальский политик служит Генеральным секретарем ООН второй срок.

Проблему создали его замечания о «явных нарушениях» Израилем гуманитарного права, и о том, что ни одно государство не стоит выше закона.

Известно, что Гутерриш находится не в лучших отношениях с влиятельными лидерами, такими как бывший президент США Дональд Трамп и нынешний российский лидер Владимир Путин.

Но сейчас Генсек ООН натолкнулся на критику со стороны государства, имеющего могущественных союзников и политическое влияние в международном сообществе.

В своей реакции на это Гуттериш не отказался от своих слов, но, возможно, это всего лишь первый эпизод в деле, достойном стать темой триллера о международных интригах".