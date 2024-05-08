Евросоюз готовит 14-й пакет санкций против России

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Санкции впервые могут распространиться на российский природный газ, правда только сжиженный. Страны ЕС по-прежнему смогут покупать российский СПГ, но не смогут реэкспортировать его после переработки. После угля и нефти газ стал следующим объектом ограничительных мер, постепенно вводимых против РФ за её действия в отношении Украины.

Брюссельский эксперт из института Bruegel Джованни Сгараватти не предвидит больших потерь для союзной экономики от сокращения поставок газа, хотя цены на него могут возрасти:

Хранилища успешно заполняются, они находятся в надёжных местах. Евросоюз заключил контракты с новыми поставщиками. Поэтому он почувствовал, что настало время применить санкции к российскому газу. Я думаю, их смысл в том, чтобы нанести больший ущерб России, чем себе. Поэтому её природный газ никогда раньше не подвергался санкциям.

В то время как ЕС сократил свою зависимость от российского трубопроводного газа с 40% в 2021 году до 8% в 2023 году, импорт СПГ в последние годы увеличился, особенно в таких странах, как Бельгия или Испания. По-прежнему широко практикуется "перевалка", то есть перекачивание с одного судна-газовоза в другое.

Джованни Сгараватти, аналитик Bruegel:

Россия зарабатывает около 8-9 млрд евро в год на экспорте СПГ в ЕС. По моим оценкам, в 2023 году это было 8 млрд евро. Перевалке подвергается 10–15% газа с СПГ-терминала на Ямале. Так что санкции могут повлиять на такие российские компании.

Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе проводят на этой неделе первое обсуждение 14-го пакета санкций против России. Предполагается утвердить его до того, как Венгрия станет страной-председателем Совета ЕС в июле следующего года, поскольку Будапешт выступал против предыдущих таких пакетов.