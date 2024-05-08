Использует ли РФ Крымский мост для перевозки оружия и снабжения армии?

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что движение по мосту значительно сократилось после украинской атаки в прошлом году, и Москва, возможно, планирует начать наступление на Украину, используя альтернативные сухопутные маршруты.

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Согласно новым спутниковым снимкам, Москва, похоже, переключилась на использование наземных маршрутов в оккупированной восточной Украине для снабжения своей армии, а не продолжает использовать Крымский мост.

Снимки, сделанные американской компанией Maxar, специализирующейся на космических технологиях, и проанализированные украинскими аналитиками Molfar, показывают, что на мосту очень мало транспорта и он больше не может быть эффективной целью для украинских войск с момента их последней атаки в июле 2023 года.

Снимки свидетельствуют о том, что с февраля по апрель 2024 года по переправе не проходило ни одного грузового поезда с военной техникой.

Однако в феврале по мосту прошел один грузовой поезд из 55 вагонов с цистернами для топлива.

55 railers crossing the Crimean Bridge in February 2024 Maxar via Molfar

Эти данные говорят о том, что Россия использует свои ресурсы в других местах.

Согласно анализу Molfar, с мая 2023 года по март 2024 года на станции Тамань в Ростовской области России, которая граничит с Донецком и Луганском в оккупированной Украине, было замечено около 1 097 грузовых вагонов.

В то же время известно о 203 грузовых вагонах, которые пересекли Крымский мост за тот же период.

"Это может свидетельствовать о нежелании России перевозить военные грузы по мосту после предыдущих атак и использовании альтернативных маршрутов", — считает Molfar.

Traffic in Taman, Rostov, Russia Maxar via Molfar

Traffic in Taman, Rostov, Russia Maxar via Molfar

Резкое сокращение количества переправ агентство связывает с атакой Украины на мост в июле 2023 года.

Киев запустил морские беспилотники, которые нанесли удар по морскому спорту, повредив взрывом как проезжую часть, так и железнодорожную часть моста.

С тех пор движение возобновилось, но с ограничениями: глава службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что раньше по мосту ежедневно проходило до 46 поездов с оружием, а теперь — до пяти поездов с пассажирами и товарами общего назначения.

В Molfar полагают, что нерешительность Москвы в использовании моста связана с ростом грузоперевозок между Ростовом и оккупированными областями Украины.

По его словам, Россия строит новые железнодорожные линии, которые соединят Мелитополь, Бердянск и Мариуполь с Крымом и Россией.

Возможно, эти новые маршруты готовятся к наступлению российских войск на Украину в 2024 году, добавляют в Molfar.

В противном случае российские войска могут использовать альтернативы Крымскому мосту, в том числе автомобильные дороги.

"Сами россияне сообщают о хорошем состоянии дорог на маршруте через оккупированные территории в Крым", — отмечают в Molfar.

На этот сухопутный маршрут, проходящий через оккупированные территории из Ростовской области в Крым, приходится до половины грузоперевозок Москвы в этом регионе.

Крымский полуостров был оккупирован, а затем аннексирован Россией в 2014 году. Восемь лет спустя Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заверял, что украинские войска намерены освободить Крым в ходе контрнаступления против России, а также оккупированные территории на востоке страны, которые Россия фактически контролирует с 2022 года.