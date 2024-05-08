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Использует ли РФ Крымский мост для перевозки оружия и снабжения армии?

Российский десантный военный корабль проплывает недалеко от Керчи, Крым, в понедельник, 17 июля 2023 года.
Российский десантный военный корабль проплывает недалеко от Керчи, Крым, в понедельник, 17 июля 2023 года. Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By James Thomas
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что движение по мосту значительно сократилось после украинской атаки в прошлом году, и Москва, возможно, планирует начать наступление на Украину, используя альтернативные сухопутные маршруты.

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Согласно новым спутниковым снимкам, Москва, похоже, переключилась на использование наземных маршрутов в оккупированной восточной Украине для снабжения своей армии, а не продолжает использовать Крымский мост.

Снимки, сделанные американской компанией Maxar, специализирующейся на космических технологиях, и проанализированные украинскими аналитиками Molfar, показывают, что на мосту очень мало транспорта и он больше не может быть эффективной целью для украинских войск с момента их последней атаки в июле 2023 года.

Снимки свидетельствуют о том, что с февраля по апрель 2024 года по переправе не проходило ни одного грузового поезда с военной техникой.

Однако в феврале по мосту прошел один грузовой поезд из 55 вагонов с цистернами для топлива.

55 railers crossing the Crimean Bridge in February 2024
55 railers crossing the Crimean Bridge in February 2024Maxar via Molfar

Эти данные говорят о том, что Россия использует свои ресурсы в других местах.

Согласно анализу Molfar, с мая 2023 года по март 2024 года на станции Тамань в Ростовской области России, которая граничит с Донецком и Луганском в оккупированной Украине, было замечено около 1 097 грузовых вагонов.

В то же время известно о 203 грузовых вагонах, которые пересекли Крымский мост за тот же период.

"Это может свидетельствовать о нежелании России перевозить военные грузы по мосту после предыдущих атак и использовании альтернативных маршрутов", — считает Molfar.

Traffic in Taman, Rostov, Russia
Traffic in Taman, Rostov, RussiaMaxar via Molfar
Traffic in Taman, Rostov, Russia
Traffic in Taman, Rostov, RussiaMaxar via Molfar

Резкое сокращение количества переправ агентство связывает с атакой Украины на мост в июле 2023 года.

Киев запустил морские беспилотники, которые нанесли удар по морскому спорту, повредив взрывом как проезжую часть, так и железнодорожную часть моста.

С тех пор движение возобновилось, но с ограничениями: глава службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что раньше по мосту ежедневно проходило до 46 поездов с оружием, а теперь — до пяти поездов с пассажирами и товарами общего назначения.

В Molfar полагают, что нерешительность Москвы в использовании моста связана с ростом грузоперевозок между Ростовом и оккупированными областями Украины.

По его словам, Россия строит новые железнодорожные линии, которые соединят Мелитополь, Бердянск и Мариуполь с Крымом и Россией.

Возможно, эти новые маршруты готовятся к наступлению российских войск на Украину в 2024 году, добавляют в Molfar.

В противном случае российские войска могут использовать альтернативы Крымскому мосту, в том числе автомобильные дороги.

"Сами россияне сообщают о хорошем состоянии дорог на маршруте через оккупированные территории в Крым", — отмечают в Molfar.

На этот сухопутный маршрут, проходящий через оккупированные территории из Ростовской области в Крым, приходится до половины грузоперевозок Москвы в этом регионе.

Крымский полуостров был оккупирован, а затем аннексирован Россией в 2014 году. Восемь лет спустя Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заверял, что украинские войска намерены освободить Крым в ходе контрнаступления против России, а также оккупированные территории на востоке страны, которые Россия фактически контролирует с 2022 года.

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