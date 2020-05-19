Пандемия - приговор углю?

Мировая угольная промышленность рискует не оправиться от последствий пандемии Covid-19, поскольку кризис доказал, что возобновляемая энергия обходится дешевле потребителям, а для инвесторов это более безопасная ставка. Долгосрочный отказ от ископаемого топлива во время карантина привел к закрытию электростанций в нескольких странах

Кэтрин Гутман из организации Кэтрин Гутман из организации EUROPE BEYOND COAL говорит:

"Всем уже стало ясно, что во время карантина и изоляции спрос на уголь ещё больше упал, и он уже не может конкурировать с возобновляемыми источниками энергии. Такую тенденцию мы уже наблюдали в прошлом году, когда число часов, во время которых заводы использовали в качестве топлива уголь, упало на целых 24%".

Всё это говорит о том, что более чем 200-летнее использование угля человечеством, возможно, достигло точки невозврата. Еще до пандемии на отрасль оказывалось значительное давление протестами борцов с климатическими изменениями, кампаниями по продаже активов и дешевых альтернатив. Активисты надеются, что после пандемии сохранение чистоты воздуха станет главной темой для обсуждения:

Кэтрин Гутман, Europe beyond Coal:

"Важно добиться, чтобы в рамках восстановления правительства отдавали приоритет чистым возобновляемым источникам энергии, чтобы не было повторных выбросов CO2 из-за неправильного восстановления".

Карантин еще больше обнажил слабости угольной энергетики, вычеркнув миллиарды из рыночных оценок крупнейших в мире шахт. Энергетика Великобритании работала без угля 35 дней - это рекордный показатель за 230 лет промышленного развития. В Португалии энергетика работает без угля уже почти два месяца.