Антиугольный марш протеста в ФРГ

Попытку штурма угольного карьера Гарцвайлер - одного из крупнейших в Германии - предприняли немецкие активисты движения в защиту климата.

В субботу протестующие прорвали полицейское оцепление и ринулись к месторождению, несмотря на предупреждения об опасности обрушения.

Десятки активистов были задержаны. Сообщается о нескольких пострадавших в рядах стражей порядка.Также демонстранты временно заблокировали железнодорожные пути, по которым идёт транспортировка угля.

Карьер стал эпицентром экопротестов в последние годы в связи с планами местной энергетической компании начать вырубку леса в окрестностях для расширения площади добычи угля.

В манифестациях близ Гарцвайлера, которые в большинстве своём были мирными, приняли участие десятки тысяч людей. Они требовали от немецких властей полного отказа от угля и принятия конкретных мер по борьбе с изменением климата.