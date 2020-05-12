"Страх пока ещё силён": Испания выходит из карантина

В испанской Гвадалахаре после двухмесячной изоляции открываются не только магазины, но и бары: такой свободой могут похвастаться считанные страны Европы. Муниципальные власти разрешили собрания до десяти человек вместе. "Первая фаза" отмены карантина сменила "нулевую" уже во многих районах Испании.

Альфонсо Лопес, владелец бара:

"Обычно у нас 20 столиков на террасе. Сегодня, в первый день, мы поставили пять и посмотрим, что будет. Между столиками по три метра. Мы всё моем с хлоркой, дезинфицируем руки и носим маски. Люди, похоже, потихоньку приходят в себя и начинают радоваться жизни".

Выпивать в маске нелегко, но к новому образу жизни придётся привыкать: и бары, и магазины работают только при условии соблюдения дистанции и ношения средств защиты.

Хайме Веласкес, Euronews:

"Гвадалахара находится в 40 минутах от Мадрида, но впечатление такое, что это другой мир. За последние сутки там не зафиксировано ни одной смерти от ковида, город постепенно возвращается к нормальной жизни. Мадриду же придётся ждать как минимум до понедельника".

"Первая фаза" — она же вторая из четырёх — разрешает работать небольшим магазинам, барам и отелям — при ограничении числа посетителей, на тех же условиях могут открыться ярмарки, рынки, библиотеки и музеи. Небольшими группами можно выезжать на отдых на природу.

Но жители одной из самых пострадавших стран мира пока выходят на улицу с опаской и недоверием.

Хосе Луис Ортега, хозяин магазина:

"Страх пока сохраняется, воспоминания совсем свежи. Что касается числа покупателей, то конечно же их гораздо меньше, чем обычно. Люди, судя по всему, выжидают, смотрят, как события будут развиваться".

В районе Гвадалахары от COVID-1 9 скончались более 250 человек. Родственники многих из них только сейчас, после отмены карантинных мер, могут прийти на кладбища и проститься с уже похороненными близкими людьми.

Хосе Антонио Фидальго, священник:

"Я отпевал умерших на кладбищах, и чаще всего я был там один, никто из родных не мог прийти. Однажды пришли двое, дети скончавшегося. Они мне сказали: 'слёз у нас уже не осталось, потому что отец умер 10 дней назад'".

Церкви в Испании также были закрыты, и верующие только сейчас получили возможность помолиться и прийти на мессу.

Альваро Гарсия, верующий:

"Нам только и остаётся, что молиться за тех, кто от нас ушёл. Очень горько, что в такое время умирать приходится в одиночестве".

Испания занимает второе место в мире по числу заразившихся и четвёртое — по числу скончавшихся. При этом не все специалисты поддерживают снятие карантинных мер, опасаясь новой вспышки из-за того, что далеко не каждый будет твёрдо следовать правилам новой реальности.