Как Мадрид будет выходить из карантина

Число ежедневных смертей от коронавируса в Испании опустилось ниже 100, и в королевстве ослабляются карантинные меры. Лишь в Мадриде сохраняется режим жёсткой самоизоляции. В интервью нашему телеканалу мэр столицы Хосе Луис Мартинес Алмейда рассказывает о том, как его город будет выходить из карантина.

Хосе Луис Мартинес Алмейда, мэр Мадрида:

"У нас всё запланировано и всё готово к первому этапу: нужно было учесть всё, чтобы как можно лучше противостоять социально-экономическому кризису, в котором мы оказались".

Некоторым секторам, которые в наибольшей степени способствуют росту ВВП Мадрида и обеспечивают большую часть рабочих мест (таким, как гостиничный и ресторанный бизнес) - был нанесен серьезный ущерб. Мартинес-Алмейда уже объявил о снижении налогов, но есть и другие приоритеты.

Хосе Луис Мартинес Алмейда, мэр Мадрида:

"План основан на обеспечении безопасности во время ослабления карантина. мы хотим, чтобы всем туристам, которые захотят посетить наш город и остановиться в его отелях было ясно, что мы позаботимся об их безопасности, что в Мадриде не будет вспышки заболевания".

Мэр Мадрида провел встречи со своими коллегами из Парижа, Лондона или Берлина, чтобы проанализировать ситуацию и найти решения создапвшихся проблем. различные работы которые уже идут полным ходом, долны соответствовать новым нормам.

Хосе Луис Мартинес Алмейда, мэр Мадрида:

"Мы все согласны с тем, что должны быть внесены значительные изменения в использование городского пространства, в привычки мобильности. Мы хотим двигаться в таком направлении , чтобы избежать необходимости совершать длительные поездки, чтобы все необходимые объекты были как можно ближе друг к другу".

В Мадриде не прекращаются бурные выступления против правительства Педро Санчеса. Несмотря на то, что мэр столицы всегда отличался терпимостью к различным политическим взглядам и лояльностью к исполнительной власти, протесты он считает обоснованными.

Хосе Луис Мартинес Алмейда, мэр Мадрида:

"Меня не беспокоит то, что граждане протестуют, и в условиях демократии мы не должны беспокоиться, когда граждане реализуют свое законное право на протест. Но меня беспокоит то, что правительству зачастую нечем ответить на эти протесты, и правительство пытается их заклеймить".

Переход к нормальной жизни сопряжён для Мадрида с большими трудностями, но и его роль очень важна.

Карлос Марласка, Euronews:

_"В то время, как в Мадриде по-прежнему сохраняются жёсткие ограничения, и он стал эпицентром политического раскола в Испании, политика мэра столицы получила широкое признание. Оппозиция в городском совете придерживалась лояльной позиции, которая облегчила принятие решений в создавшейся ситуации".

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