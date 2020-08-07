В Испании снова закрывают города. Власти 33-тысячного Аранда-де-Дуэро, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон, не видят другой возможности остановить распространение коронавируса, кроме жёсткого карантина. За последние сутки здесь зарегистрированы 230 случаев заболевания.

"Большинство случае заражения - это семейный круг, - говорит Роберто Саис, представитель правительства автономного сообщества, - люди подхватили коронавирус на встречах семьи и друзей".

Планы правительства закрыть Аранда-де-Дуэро с 7 августа и до улучшения эпидемической обстановки в четверг одобрил суд. Покидать город можно только по работе или для визита к врачу.

Владельцы городских магазинов готовятся к еще одному "чёрному" месяцу: "Август очень важен для нашего годового дохода, - говорит хозяйка магазина готовой одежды, - обычно в это время года к нам приезжают гости из других регионов и стран"...

Германия в среду включила бельгийскую провинцию Антверпен в список "зон повышенной опасности". Такую рекомендацию дал Институт Роберта Коха. Отныне все прибывающие оттуда должны пройти обязательное тестирование, а в случае положительного результата провести 14 дней на карантине.

В Антверпене на 100 000 жителей приходится 50 случаев. В целом, в Бельгии самое высокое число заражённых пропорционально населению. Число пациентов с диагнозом COVID-19, поступивших в отделения интенсивной терапии, за месяц удвоилось. Ранее Грант Шеппс, министр транспорта Великобритании, предложил убрать Бельгию из списка туристических направлений.

Европа остаётся самой пострадавшей от пандемии частью света: число жертв COVID-19 превышает 212 тысяч. Тем не менее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предлагает не сгущать краски: "Это ещё не вторая волна, всё не так плохо. Но мы должны быть бдительными и придерживаться правил, чтобы эпидемия на вышла из-под контроля".

По данным ВОЗ, коронавирус продолжает своё смертоносное шествие по планете: сегодня в мире 19 миллионов заражённых и более 712 тысяч жертв COVID-19.