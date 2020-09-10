"Мы справимся": туристическая индустрия Испании ищет выход из кризиса

Журналистка Euronews Лаура Руис Трульольс отправилась в Каталонию, чтобы выяснить, как обстоят дела в туристической индустрии этой области иберийского королевства.

Она передает из Льорет-де-Мар: "Туризм и смежные с ним отрасли - это одна шестая часть годового испанского ВВП. Но в ряде регионов эта доля может быть гораздо выше, как, к примеру, на курорте Льорет-де-Мар или на балеарской Мальорке. Это означает, что если нет путешественников и отдыхающих, вся экономика этих мест проваливается в черную дыру".

Убытки для иберийского королевства этим летом уже были посчитаны, составив почти 40 миллиардов евро недополученных доходов.

Франсиско Мелеро, генеральный менеджер отеля Evenia Olympic Resort, объясняет: "Французские власти, британские власти, все они не рекомендовали проводить отпуск в Каталонии. Мы сделали все возможное, чтобы к нам приехали испанцы из других регионов".

Видя складывающуюся ситуацию, отельеры и рестораторы делают ставку на другие виды туризма и на другой тип путешественника: на тех, кто ищет возможность культурного досуга, а не только лежания на пляже.

Инициатива, которую приветствует Жуан Мигель Гомис Лопес, руководитель научно-практической программы по туризму Открытого университета Каталонии: "Отдых на переполненных пляжах, когда забиты отели и рестораны, перестал быть привлекательным. Сегодня требуется коренное изменение стратегии привлечения клиентуры и будущих туристов, это в свое время удалось сделать датчанам, и сегодня мы приводим Копенгаген в качестве примера самого современного туризма".

Но экономика Дании основана не только на туризме, тогда как, к примеру, в Льорет-де-Мар путешественники приносят свыше 70% доходов всей городской казны, а туристическая отрасль - это 85% всего рынка труда.

Несмотря на нынешние сложности, многие представители индустрии сохраняют оптимизм, считая, что их стакан - наполовину полон.

Вот что говорит Жорди Саис, исполнительный директор Lloret Turisme: "Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали семьи, мы готовы работать над программой для такого типа отпускников, и, я думаю, что мы решим эту задачу довольно быстро".

А вот слова Росарии, она - владелица магазина сувениров: "Мы сразу же сориентировались, сменив ассортимент, сегодня я предлагаю, например, и ювелирные украшения. Я 29 лет в этом бизнесе, у меня есть запас прочности. Я это знаю".