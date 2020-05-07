Памятники Победы и империи

В Волгограде к 75-летию Победы завершена реставрация монумента "Родина-мать зовёт!" — самой высокой статуи Европы, центра грандиозного мемориального комплекса, одного из крупнейших в мире.

Из-за коронавируса 9-го мая он будет закрыт. Но свои места памяти есть по всему бывшему Советскому Союзу, от совсем скромных до колоссальных.

Скотт Палмер, факультет истории Техасского университета:

"Война унесла жизни 27 миллионов человек. Ужасные потери, понесённые Советским Союзом, точно не имеют прецедентов в современной истории, а возможно, и в истории вообще. Необходимо было найти способ осмысления произошедшего. Где бы вы ни оказались, везде есть памятники Великой отечественной войне. Они служат своего рода священными местами, почти религиозными, поклонение которым — практически катарсис, особенно для поколения, пережившего войну".

Пик возведения монументальных комплексов пришёлся на 60-е годы: 9-е мая стало выходным и праздничным днём именно начиная с 20-й годовщины Победы.

Так, в 1969 году под Минском был открыт Курган Славы диаметром в 100 метров. Он посвящён операции "Багратион", одной из крупнейших в истории человечества, одной из её задач было освобождение Белоруссии.

В Киеве "Родина-мать" появилась в 1981 году, к 36-й годовщине Победы. Сегодня 102-метровая скульптура — одно из очень немногих архитектурных сооружений Украины с сохранившейся советской символикой, гербом СССР. Здесь у многих к таким памятникам отношение совершенно иное:

Татьяна Пастушенко, Институт истории Академии наук Украины:

"Было важно закрепить территории империи. Эти памятники выполняли роль как бы маркеров: вот здесь империя, помните, что мы победили, мы понесли столько жертв, вы же и сами понесли столько жертв ради победы империи".

По этой причине в ряде стран, входивших раньше в СССР, сносят, переносят или подвергают вандализму памятники советского времени. Но поскольку большинство из них посвящены именно Великой отечественной войне, это вызывает весьма неоднозначную реакцию в других частях некогда единой страны.