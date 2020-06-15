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Россия

Москва и Прага обсудят возвращение памятника Коневу в Россию

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 Павел Барсуков
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Посол Чехи в России Витезслав Пивонька
Посол Чехи в России Витезслав Пивонька   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Россия в понедельник объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Чешской республики — в ответ на высылку российских дипломатов в начале июня. В Праге заявили, что дипломатический инцидент таким образом исчерпан.

Посол Чехии сообщил, что через несколько недель начнутся консультации о возвращении в Россию памятника маршалу Коневу — снос которого стал одной из причин обострения отношений между странами.

Прага выслала двух российских дипломатов 5-го июня. Чешская сторона считает, что они были замешаны во внутреннем конфликте в стенах российского посольства, и один из них передал спецслужбам заведомо ложную информацию на своего коллегу.

В результате чешские СМИ заговорили о попытке российских спецслужб расправиться с муниципальными руководителями Праги, принимавшими решение о сносе памятника. В Москве обвинения с возмущением отвергли. Спецслужбы Чехии также скептически относились к этой версии, тем не менее к политикам была приставлена охрана.

Снос памятника вызвал возмущение в обществе и руководстве России. В Москве подчеркнули, что помимо всего прочего демонтаж нарушает двусторонние договорённости.

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