Рамадан во время пандемии

У мусульман начался священный месяц Рамадан. Почти повсеместно в этом году он проходит в условиях карантина и самоизоляции, введённых в связи с пандемией. Массовые молитвы в мечетях запрещены, а традиционные трапезы будут проходит лишь в самом узком семейном кругу, тогда как обычно на них приглашались соседи, друзья и родственники.

Паломников в Мекке на этот раз нет, и во внутреннем дворе Заповедной мечети, где находится мусульманская святыня Кааба, непривычно пустынно.

В Малайзии, где ислам имеет статус государственной религии, власти призывают верующих проявить терпение.

"У нас нет выбора, нам нужно через это пройти, - говорит эта женщина. - Трудно жить в условиях самоизоляции, когда перемещения контролируются, но что я могу поделать? Нужно как-то это пережить".

Но есть и несогласные с такими мерами. Во многих странах ряд священнослужителей и консерваторов выступают против соблюдения правил социального дистанцирования в Рамадан и отказываются прекращать молитвенные собрания в мечетях. В Индонезии несколько тысяч человек совершили вечернюю молитву в самой большой мечети провинции Ачех, так же поступили и многие жители Пакистана.