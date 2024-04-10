Мусульманский праздник Ид аль-Фитр омрачен войной в Газе

By Euronews

Праздник, знаменующий окончание священного для мусульман месяца Рамадан, омрачен войной в Газе. Верующие молятся за ее завершение.

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Мусульмане всего мира отмечают Ид аль-Фитр - праздник, знаменующий окончание священного для верующих месяца Рамадан. В секторе Газа, в лагерях для вынужденных переселенцев, дети стоят в очереди, чтобы взрослые им раскрасили лица и по традиции раздали угощения.

Праздник в палестинском анклаве омрачен тяжелой гуманитарной ситуацией и тревожным ожиданием возможного наступления израильских сил на Рафах на юге анклава. В понедельник премьер-министр еврейского государства заявил, что дата наземного вторжения в Рафах Газа уже назначена.

Многие жители Газы, потерявшие за время войны Израиля с ХАМАС своих близких, отправились на кладбище.

Тахани Абу Эвили:"В предыдущий праздник они приходили ко мне в гости, на этот раз я пришла к ним. В гости к своему зятю, дочери и внуку, всей семье. Что я могу сказать? Я пришла навестить свою семью. Одиннадцать человек здесь".

Ид аль-Фитр в Европе выглядит совсем по-другому. Но несмотря на разительный контраст, на этом пышном празднике в Германии, как и других странах Старого Света, мусульмане не забывали о ситуации в Газе.

Тунчай Назик, исламская община Хайне-Рёлингхаузен:"Конечно, плохо то, что происходит в Газе. Даже то, что было раньше. Но несмотря на это, это праздник, большой праздник, где дети, конечно надеются, что будут подарки, что будет веселье. Но в глубине души, конечно, представляешь, что там происходит".

В мусульманских общинах по всему миру возносят молитвы за окончание войны в Газе, которая длится более шести месяцев. За это время по данным палестинской стороны погибли порядка 33 тысяч человек.

ЦАХАЛ вошел в сектор Газа после беспрецедентного нападения ХАМАС на Израиль, в ходе которого около 1200 израильтян были убиты и 250 похищены.