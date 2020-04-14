COVID-19: гламур идёт на войну

Одними из первых производство на военные рельсы битвы с COVID-19 перевели те, кто выпускает парфюмерию, косметику и средства гигиены, они в считанные дни наладили создание дезинфицирующих средств, в которых так нуждались лечебные учреждения.

Практически одновременно в борьбу с пандемией включились те, кто работал в мире моды и дизайна, а также художники по костюмам. Они сумели перепрофилировать свои компании и начали шить индивидуальные средства защиты для медиков - маски, халаты и головные уборы.

Значение этой инициативы невозможно переоценить.

Рассказывает управляющий директор Peris Costumes Хавьер Толедо: "Первым делом мы провели инвентаризацию того, что у нас хранилось на складах, мы отобрали, что могло быть использовано в качестве защитной одежды. После чего наши ателье начали выпуск медицинских масок".

Имя Хавьеро Толедо хорошо известно тем, кто занимается производством сериалов, его компания помогала в создании таких известных шоу, как "Корона" и "Молодой папа". Но не только.

Его Peris Costumes работала и над сериалом НВО "Чернобыль", все те костюмы, в которые одеты актеры, игравшие ликвидаторов, были изготовлены из защитных тканей и могли использоваться теми, кто трудится в стационарах, как говорится, "прямо с колес".

"Мы специально закупали тогда аутентичные материалы, в частности, прочный, но легкий пластик. И нам очень повезло, поскольку сшитую из него одежду можно было сразу пустить в дело. Мы все передали. Мы отдали и маски, и обувь, все, что у нас было, все это получили стационары для врачей и медсестер", - резюмирует Хавьер Толедо.

Та же солидарность и то же желание прийти на помощь наблюдались и на севере европейского континента.

В Стокгольме сотрудники костюмерного цеха городского театра решили шить защитные фартуки для врачей, выхаживающих пациентов с КОВИД-19.

Объясняет начальник костюмерного цеха Городского театра Стокгольма Нэнси Андреассон Петерс: "Мы взяли фартук, который обычно носили нянечки в домах престарелых, сделали выкройку, нашли ткань и пошили примерно 10 тысяч штук".

Индустрия, которая почти всегда ассоциировалась с гламуром, развлечением и легкомыслием, оказалась серьезнее, точнее и мужественнее образа, сложившегося ва общественном сознании. Эти люди пришли на помощь сразу же, поддержав тех, кто нуждался в защитных средствах, не словами, а делами.