Солидарность во время пандемии

Во время пандемии коронавирусной инфекции важную роль играют солидарность и взаимопомощь. И во всем мире таких примеров с каждым днем становится все больше.

В Париже в ресторане отеля класса люкс "Георг V" шеф-повара, удостоенные звезд "Мишлен", приготовили пасхальное угощение для медицинских работников

"Все участники отнеслись к этому проекту с юмором и добротой, хорошее настроение. Это очень важно", — говорит шеф-повар Кристиан Лё Скер. Во Франции закрыты все рестораны , но некоторые продолжают работу и отвозят еду в больницы нуждающимся

В Турции власти обязали население носить защитные маски в общественных местах, но не все жители успели получить к ним доступ. Мэрия Стамбула обратилась к преподаватели трех профучилищ присоединиться к пошиву изделий. 135 учителей производят 15 тысяч масок в день.

В польском городе Бохня монахини и волонтеры откликнулись на призыв властей и работают в местном доме престарелых , который столкнулся с нехваткой персонала. Коронавирусной инфекции там заразились 15 сотрудников, а также 26 обитателей.

В японском городе Тояма сакэварня производит дезинфицирующие средства с 77%-м содержанием спирта и планирует увеличить объем до тысячи флаконов в неделю.

"Спиртосодержащих средств сейчас не хватает, поэтому власти рассматривают все возможности, мы будем делать все в соответствии, шаг за шагом", — говорит директор компании. Минздрав Японии месяц назад разрешил использование альтернативных средств для дезинфекции рук.