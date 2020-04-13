Италия смягчает карантин

Рост числа жертв COVID-19 на Апеннинах в понедельник было одним из самых низких за последние недели, но всё же в понедельник скончались на 135 человек больше, чем в воскресенье, а по общему количеству летальных исходов - более 20 тысяч - Италия опережает все другие страны Европы. За последние сутки здесь были выявлены 3153 новых случаев инфицирования - на 1,9% больше по сравнению с предыдущим днём, и число зарегистрированных заражённых достигло 159,5 тысяч.

Во вторник Италия начинает шестую неделю карантина и самоизоляции. Небольшое смягчение жёстких ограничений вступает в силу в некоторых сферах - так, к примеру, откроются магазины, торгующие канцелярскими товарами или товарами для новорождённых.

Полицейский контроль за соблюдением правил самоизоляции был ужесточён в пасхальные выходные. Оштрафованы 12,5 тысяч человек, 150 из них привлечены также к уголовной ответственности за дачу ложных показаний.