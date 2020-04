Американская трагедия: от COVID-19 умерли 22 тысячи человек

В США насчитывается 560 тысяч инфицированных коронавирусом, на утро понедельника количество летальных исходов превысило 22 тысячи.

До начала эпидемии на заброшенном кладбище Харт-Айленд хоронили 25 умерших в неделю, сейчас там столько хоронят ежедневно, 5 дней в неделю Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. John Minchillo

Самая сложная ситуация в штате Нью-Йорк, губернатор которого Эндрю Куомо ( его цитирует The Associated Press - "New York state Gov. Andrew Cuomo announced that 758 people died in the state Saturday, the sixth day in a row the toll topped 700. More than 9,300 people have died in New York") объявил, что от КОВИД-19 за сутки умерли 758 человек, это шестой день подряд, когда уровень смертности не опускается ниже этой отметки. Только в городе Нью-Йорке за время эпидемии скончались более шести тысяч человек. Всего же в агломерации инфицированы свыше ста тысяч жителей.

Свидетельствует врач из больницы Mt. Sinai Queens Эрик Блатингер: "Я вижу молодых, я вижу пожилых пациентов, я вижу людей всех возрастов, которые очень серьезно больны, и вот я прохожу, и вы можете слышать, как работают аппараты ИВЛ, помогая этим людям дышать".

Всего в США за истекшие 24 часа, согласно цифрам университета Джонса Хопкинса, умерли свыше полутора тысяч человек.

Пасху подавляющее большинство прихожане отмечали дома, праздничные богослужения проходили при закрытых дверях и в пустых соборах и церквях, как, к пример, в штате Огайо.

Всего к настоящему моменту анализы на вирусоносительство были сделаны почти трем миллионам американцев, согласно закону, принятому Конгрессом, тестирование проводится для всех жителей страны бесплатно.

Ведущий вирусолог страны професссор Энтони Фаучи накануне заявил, что частичное возвращение к норме возможно не ранее следующего месяца, в случае, если к тому моменту будет налажена служба быстрой диагностики и быстрая изоляция тех, кто инфицирован коронавирусом.