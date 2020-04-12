Снимут ли карантин: французы гадают, что скажет Макрон?

"По меньшей мере на пятнадцать дней передвижение граждан будет серьезно ограничено", - объявил президент Франции Эммануэль Макрон 16 марта. Обращение к нации в связи с пандемией коронавируса прозвучало в эфире чуть менее месяца назад. С тех пор, скажут некоторые, прошла вечность.

В понедельник глава Французской Республики выступит перед соотечественниками в очередной, третий раз за последние 29 дней. Тех, кто надеются, что с приходом тепла карантин отменят, постигнет разочарование.

Впрочем, мало кто сомневается в продлении ограничительных мер. Речь скорее идет о том, сколько еще дней или недель французам сидеть по домам? Предположительно, до середины мая - сообщило агентство AFP, со ссылкой на источники в окружении Макрона. Немало и других вопросов. Откроют ли до конца учебного года школы? Как пройдут выпускные экзамены? Что касается экономики, как Франция намерена справиться с беспрецедентной с конца Второй мировой войны рецессией?

Власти увеличивают пакет экстренной помощи предприятиям с 45 до 100 миллиардов евро. Месяц назад французский лидер обещал спасти экономику чего бы это ни стоило. От президента ждут подведения промежуточных итогов. А пока в государстве свыше восьми миллионов безработных.

На фоне дебатов относительно средств индивидуальной защиты, французы желают получить четкий ответ Макрона: нужно ли каждому жителю страны систематически носить маску? В начале пандемии медицинских масок не хватало даже врачам. Как с этим обстоят дела сейчас?

В последние дни в реанимационные отделения французских больниц поступало все меньше пациентов. Но говорить о нормализации эпидемиологической обстановки пока рано. Не ясно и как республика будет выходить из карантина.

Главная задача Макрона вернуть доверие французов. Причины для недовольства есть. Одна из них связана с проведением первого тура муниципальных выборов. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, власти призвали избирателей голосовать. Спустя сутки объявили о введении карантина, а еще через день обвинили сограждан в его несоблюдении и несознательном поведении. Раздражает и даже пугает людей состояние системы здравоохранения, которая позиционировала себя одной из лучших в мире.

Согласно опросам, доверие к властям за время карантина упало на 17%. Теперь правительству доверяют 38% французов.