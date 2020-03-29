Жители Вены вспомнили об истории победы над чумой

В Вене мраморная молитвенная колонна в стиле барокко, символизирующая победу над чумой, превратилась в место паломничества тысяч горожан. Верующие просят у всевышнего спасения и излечения от коронавирусной инфекции, несут цветы и детские рисунки, зажигают свечи.

"Я молюсь о том, чтобы мир стал лучше, чтобы этот кризис закончился как можно скорее. Всегда найдется причина зажечь свечу, " — говорит местная жительница.

Колонна в честь Святой Троицы, или Чумная колонна, была возведена в 1693 году. Эпидемия чумы в столице Австрии в конце 17-го века — одна из крупнейших в Европе — по разным оценкам, унесла жизни около 80 тысяч человек.

"Люди приносят сюда свои тревоги и страхи, они хотят выразить свое беспокойство, и я думаю, это хорошо, что есть такое место. Оно напоминает нам о другом тяжёлом времени," — говорит искусствовед Елена Хольцхаузен (архидиоцез Вены).

"Чёрная смерть" была частым гостем в Вене. Во время последней эпидемии в 1713 году власти города ввели жёсткие меры — были созданы карантинные зоны и организованы отдельные госпитали для заражённых чумой, велось наблюдение за передвижением людей. И такие ограничения принесли свои плоды.

Из Вены передаёт из корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер: "Чумная колонна олицетворяет собой веру, представленную в виде молодой женщины с крестом, которая с помощью ангелов прогоняет старуху-чуму, это победа веры на чумой. И сегодня во время эпидемии коронавируса эта вера дарит надежду многим людям," — передает из Вены корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер.