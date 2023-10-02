Австрия: в доме Гитлера началась перестройка

By Euronews

В австрийском городе Браунау-ам-Инн началась перестройка дома, в котором родился Гитлер

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В понедельник в Австрии начались работы по перестройке дома, в котором родился Адольф Гитлер. Строители возвели ограждение и приступили к необходимым замерам.

Министерство внутренних дел страны решило превратить здание в полицейский участок, чтобы навсегда отвадить от него неонацистов. Однако некоторые люди, в том числе местный историк Флориан Котанко, хотят, чтобы в здании оставались напоминания о его истории.

Флориан Котанко, историк: "На мой взгляд, этого недостаточно. Полностью отсутствует исторический контекст. А намерение министерства внутренних дел лишить его фактора узнаваемости путем перестройки, я думаю, невозможно осуществить".

Котанко предлагает разместить выставку, рассказывающую о противостоянии Австрии национал-социализму.

На улице перед домом, расположенном в городе Браунау, установлен мемориальный камень в память о погибших в результате действий Гитлера и нацистов. Относительно скромное трехэтажное здание с 1972 года арендовалось Министерством внутренних дел Австрии, чтобы не допустить его нецелевого использования, и сдавалось в субаренду благотворительным организациям.