Wiener Zeitung: последний тираж

В Австрии прекращается выпуск бумажной версии самой старой в мире газеты. После 30 июня Wiener Zeitung можно будет читать только в интернете.

В Австрии прекращается выпуск старейшей в мире ежедневной газеты.

Wiener Zeitung принадлежит государству и относится к качественной прессе.

30 июня выйдет последний ее бумажный выпуск, после чего читать газету можно будет только в Интернете.

Редакцию ждут сокращения, десятки ее сотрудников вынуждены искать новое место работы.

"Wiener Zeitung существует с 1703 года. Этим летом мы бы отметили 320-летие. Газета писала о многих событиях, в том числе как их очевидец. Здесь был напечатан текст Декларации прав человека. Такие великие личности, как Моцарт и Бетховен, давали здесь объявления. Это историческая память", - рассказывает заместитель главного редактора Wiener Zeitung Юдит Бельфких.

Правительство решило прекратить выпуск бумажной версии газеты, сославшись новую директиву ЕС, которая ограничивает основной источник дохода газеты - так называемую обязательную публикацию.

"Обязательная публикация означает, что предприниматели должны были размещать свои годовые финансовые отчеты в Wiener Zeitung. Платежи в газету больше не будут поступать в такой форме, поэтому финансирование газеты должно измениться", - сообщил пресс-секретарь Австрийской народной партии Курт Эггер.

За последние пять лет Австрия скатилась с 11-го на 29-е место в индексе свободы прессы - и не только из-за сокращения числа ежедневных газет. Выдвигаются также обвинения в том, что правительство намеренно финансирует рекламу в СМИ, чтобы влиять на освещение событий.