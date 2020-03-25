Польша построит АЭС

Атомные электростанции. Поляки знают о них только по фильмам и телевидению. Но они помнят их влияние на жизни людей — через трагические воспоминания, такие как Чернобыльская катастрофа.
Польша по-прежнему одна из немногих европейских стран, где нет ни одного ядерного реактора. Но теперь все изменится.
Известно, что Польша не откажется от угля полностью. А также то, что возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить потребности польской экономики. Так, польская энергетическая стратегия предусматривает строительство гражданского, энергетического атомного сектора.
Польша не будет делать это в одиночку - так как у нее нет опыта и ноу-хау. Она будет работать вместе с французами или американцами.
Правительство исходит из того, что ядерная энергетика будет составлять 20 процентов польского энергобаланса.
До сих пор неизвестно, где будет построена первая польская атомная электростанция.
Стоимость строительства нового энергообъекта трудно оценить, остается еще очень много вопросов, но предварительные оценки правительства предполагают потратить на него около 25-30 миллиардов евро.
Лешек Кабак, Euronews:
Разговоры об атомных электростанциях в Польше ведутся уже более 30 лет. Нынешнее правительство повторяет, что оно не бросает слова на ветер. Перед лицом климатических вызовов и внешнеполитического давления, похоже, что на этот раз Польша перейдет от слов к делу.